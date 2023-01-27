بورصة تونس تنهي مداولات الأسبوع على منحى إيجابي

أظهرت بورصة تونس أداء جيّدا خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 27 جانفي 2023. وسجل المؤشر المرجعي للسوق “توننداكس” زيادة بنسبة 1،2 بالمائة وبلغ مستوى 8350،5 نقطة وقدّر تطوّر المؤشر، منذ بداية سنة 2023، ، تبعا لذلك، نسبة 3 بالمائة.

وشهد الأسبوع تباطؤا ملحوظا في نسق المبادلات إذ لم تتجاوز قيمتها 13،6 مليون دينار بمعدل 2،7 مليون دينار يوميا، علما وأنه لم يتم تسجيل أي عملية تبادل كتل خلال الأسبوع.

أداء الأسهم

تصدر سهم شركة المغرب الدولي للإشهار قائمة الارتفاعات، خلال مداولات الأسبوع، ليتطور بنسبة 15،4 بالمائة (0،150دينار) دون تسجيل مبادلات.

وكان سهم شركة صنع المشروبات بتونس نجم الأسبوع وزادت قيمته بنسبة 12،1 بالمائة (14،680د) مسجلا حجم تداول جملي بقيمة 1،8 مليون دينار.

وفي المقابل، تراجع سهم اسمنت بنزرت خلال مداولات الأسبوع بنسبة 8،4 بالمائة (1،310د) وسط حجم تداول ضعيف لم تتجاوز قيمته 2 ألف دينار.

واستأثر سهم بنك تونس العربي الدولي بأكبر حصّة من قيمة المعاملات للاسبوع، في حدود 2 مليون دينار. وأنهى السهم الأسبوع عند سعر 98 دينارا بع تطوّره بنسبة 0،4 بالمائة.