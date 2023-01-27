تتزعمها فتاة: الاطاحة بشبكة مختصة في ترويج المخدرات بالحانات الليلية..

اثر توفر معلومات مفادها تعمد فتاة أصيلة مدينة نابل جلب المخدرات بمختلف انواعها من جهة تونس العاصمة بنية استهلاكها و ترويجها على مستوى الحانات الليلية بمدينة الحمامات تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بنابل بعد التحري في الموضوع من الكشف عن المعنية رفقة صديقاتها حيث يتعمدن استهلاك المخدرات بشقق سكنية فاخرة مسوغة من قبلهم بحي الوفاء نابل إضافة على استغلالهن لسيارات فاخرة قصد التنقل إلى مدينة الحمامات.

ووفق ما افاد به مصدر امني لاذاعة الديوان اف ام فقد تم كذلك حجز كمية من مادة القنب الهندي ”الزطلة” لدى الفتاة بمقر سكناها والتي اعترفت بكافة المروجين الذي تتزود منهم بهذه المادة المخدرة من مدينة نابل و تونس العاصمة ليتم إلقاء القبض على أحدهم بمقر سكناه بمدينة دار شعبان الفهري و حجز كمية من ذات المادة المخدرة بحوزته إضافة إلى اعتراف المعنية بكافة أسماء الفتيات المشاركات معها .

و باذن من النيابة العمومية بنابل و قرمبالية تمكنت الوحدات المذكورة من مداهمة مقرات سكناهن و القاء القبض عليهن أين تم ضبط كمية من ذات المادة المخدرة بحوزتهن إضافة مبالغ مالية هامة كما اذنت النيابة العمومية بادراج كافة الأطراف المتحصنة بالفرار بالتفتيش .