الكشف عن شبكة تحيل توهم ضحاياها بتمكينهم من عقود عمل بالخارج..

تمكن مركز الأمن الوطني جمال الجنوبية من تفكيك شبكة تحيّل ،تتكون من 7 أشخاص أعمارهم بين 30 و50، سنة تقوم بإيهام الضحايا من اجل تمكينهم من عقود عمل بالخارج.

ووفق ما أكده به كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح في تصريح لراديو ديوان أف أم فقد تم إيقاف 4 أشخاص وادراج 3 اخرين بالتفتيش احدهم محل أكثر من 20 منشور تفتيش ويقيمون بفرنسا مشيرا الى أنه خلال عمليات المداهمة لإلقاء القبض على الأشخاص المتورطين فى القضية تم حجز مبلغ مالي قدره 3500 دينار وبندقية صيد عيار 9 مليمتر وحجز دفتر صكوك وكمبيالات واختام لشركات غير موجودة.

وأضاف أن عملية الكشف عن الشبكة انطلقت عندما قدم اخوين اصيلي جمّال من ولاية المنستير بشكاية فى التحيل الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير من قبل شخص وهو كاتب عمومي قام بإيهامهما بقدرته على تمكينهما من عقود عمل بالخارج مقابل 20 الف دينار لافتا الا أن الشقيقين قام بدفع مبالغ مالية بلغت قيمتها 14 الف و500 دينار وعند مطالبتهما بتسريع تمكينهما من عقديهما انطلقت عملية المماطلة ليكتشف أنهما تعرضا الى عملية تحيل.