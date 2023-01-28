حجز أطنان من الفارينة المدعمة داخل مخبزتين بحمام الشط وحمام الأنف..وهذه التفاصيل..

تمكن أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بالقرجاني من حجز أطنان من مادة الفارينة الرفيعة والمدعّمة داخل مخبزتين بحمام الشط وحمام الأنف تبين استعمالها بطريقة مخالفة لتراتيب الدعم.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن معلومة وردت على أعوان الادارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بالقرجاني مفادها استعمال مخبزة عصرية” غير مصنّفة” بجهة حمام الشط لمواد مدعمة، وبالولوج إلى مستودع خاص تم حجز طنين ونصف من الفارينة الرفيعة وطن ونصف من السميد المدعم و250كيلوغرام من الفارينة المدعمة.

وبالتحري مع صاحب المخبزة حول مصدر تلك المواد المدعمة تبين أنه اقتناها من مخبزة” مصنفة” بحمام الأنف حيث تمت مداهمة مخزن تابع لها تم حجز 4 أطنان من الفارينة المدعمة والتي كانت معدة لبيعها إلى أصحاب مخابز عصرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق صاحبي المخبزتين من أجل استعمال الفارينة المدعمة في غير الأغراض المرخص لها والترفيع في الأسعار وفق موزاييك .