فظيع: حافلة تنهي حياة عجوز 80 سنة..

بنك “UBCI” يقوم بتوسعة مدرسة “بيرين” بسيدي حسين ويتكفل ببناء قاعة درس جديدة للتلاميذ..

نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..

فرع المحامين بتونس يعلن عن قرار هام..

توقيع اتفاق قرض بين تونس واليابان لتمويل برنامج الأمان الاجتماعي بمبلغ قدره 280 مليون دينار

2023/01/28 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر

تم أمس الجمعة بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج توقيع اتفاق قرض بين تونس واليابان لتمويل مشروع “تعزيز الحماية الاجتماعية بتونس” بمبلغ قدره 280 مليون دينار، وذلك في إطار تجسيم ما تمّ الاتّفاق عليه خلال قمّة “تيكاد-8”

وسيسهم هذا القرض حسب بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية في تغطية جزء من النفقات الخاصة بالمنح الشهرية القارة المسندة في اطار برنامج الأمان الاجتماعي سنة 2023 وتغطية نفقات المنح العائلية للأطفال الذين لم يبلغوا 6 سنوات لسنة 2024

كما سيمكن هذا القرض من الاستفادة من الدعم الفني الذي ستقدّمه الوكالة اليابانية للتعاون الفني لوزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الادماج الاقتصادي للفئات الهشة

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn