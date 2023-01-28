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قبل يوم من الإقتراع للتشريعية: هيئة الانتخابات تصدر بلاغ هام..

2023/01/28 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ أصدرته اليوم السبت أن الناخبين المسجلين اختياريا وآليا في 131 دائرة انتخابية معنية بالدور الثاني للانتخابات التشريعية، مدعوون للتصويت يوم غد الأحد من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة 18 مساء
وأضافت الهيئة أنه يستثنى في ذلك الناخبين المسجلين في الدوائر الانتخابية التي استوفت فيها عملية الاقتراع منذ الدور الأول

وبينت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه يمكن التثبت من مركز الاقتراع عبر خدمة *195* رقم بطاقة العريف # او بالاتصال برقم النداء 1814 او بزيارة موقع الهيئة touenssa.isie.tn

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