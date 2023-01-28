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جندوبة:وفاة عسكري إثر انقلاب شاحنة رباعية الدفع بإحدى طرقات معتمدية عين دراهم

2023/01/28 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

توفي مساء اليوم السبت بمعتمدية عين دراهم عسكري إثر انقلاب شاحنة رباعية الدفع وفق ما أكده مسؤول رفيع المستوى بولاية جندوبة لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وتفيد الوقائع بان الشاحنة انزلقت في منحدر خطير بجبل البير التابع لمعتمدية عين دراهم الذي ما زالت تكسوه كميات من الثلوج وان الشاحنة تحمل اربعة عسكريين توفي احدهم على عين المكان فيما نقل الثلاثة الاخرون الى المستشفى لتلقي الاسعافات الأولية.

وقد تعهدت النيابة العسكرية بالبحث في ملابسات الحادث وفق ما أكده مساء اليوم مصدر قضائي بالجهة لوكالة توتس افريقيا للأنباء .

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