الزيادة في تعريفة أطباء القطاع الخاص..!

نفى رئيس النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص سمير شطورو خلال انعقاد المؤتمر 13 للاطباء، الترفيع في تعريفة طب الاختصاص او الطب العام مبرزا ان التعريفة المعتمدة لم تشهد اي ترفيع منذ سنة 2019.

وقال شطورو في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، إن سُلّم الفوترة يتحدد في الطب العام دون احتساب الاداء على القيمة المضافة من 35 الى 45 دينار، وفي طب الاختصاص من 50 د الى 70 دينار، أما بالنسبة لأطباء الاعصاب وعلم النفس فيتراوح بين 55د و85 دينار.

وأرجع المتحدث غلاء العلاج في تونس الى ارتفاع كلفة العلاج التي يتحملها المريض خاصة وأن التغطية الاجتماعية غير كافية.