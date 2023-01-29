مراقبون: أكثر من 700 ملاحظ في مكاتب الإقتراع لمتابعة الدور الثاني للتشريعية..

أفاد رئيس شبكة “مراقبون”، سليم بوزيد، اليوم الأحد، بأن الشبكة حاضرة في الدور الثاني للإنتخابات التشريعية في كامل تراب الجمهورية لمتابعة مجريات العملية الإنتخابية بأكثر من 700 ملاحظ، بينهم 445 ملاحظا قارا بمكاتب الإقتراع، باعتبار أن لها عينة تمثيلية لإحصاء النتائج ونسب المشاركة.

وأضاف بوزيد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن الملاحظين موزعون على 131 دائرة معنية بالدور الثاني للانتخابات التشريعية، مؤكدا أنه تم السماح لجميع ملاحظي شبكة “مراقبون” بالدخول الى مكاتب الاقتراع التي تغطيها لملاحظة سير عملية فتح المكاتب.كما أكد فتح مكاتب الاقتراع لأبوابها في التوقيت المحدد (الساعة الثامنة صباحا)، بالإضافة إلى توفر المواد الانتخابية اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، وإقفال صناديق الاقتراع بأربعة أقفال حسب الشروط القانونية التي وضعتها هيئة الانتخابات في جميع المكاتب.

ويذكر أن شبكة “مراقبون” هي شبكة وطنية مختصة في ملاحظة الإنتخابات وكانت أمنت ملاحظة جميع المحطات الانتخابية التي شهدتها تونس منذ 2011.