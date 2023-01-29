تشريعية: تسجيل مخالفة انتخابية ببنزرت وهذه ابرز الفئات العمرية المشاركة حتى منتصف نهار اليوم

افاد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت القاضي مجيب قديش، ان مكتب الهيئة رصد حتى منتصف نهار اليوم الاحد، موعد الدور الثاني للانتخابات التشريعية، مخالفة انتخابية واحدة تمثلت في عدم التزام ممثلة عن مترشح بدائرة سجنان جومين غزالة بالمكتب المقرر لها التواجد فيه .

واضاف قديش في تصريح ل”وات” ان نسبة الاقبال العام على التصويت “متفاوتة” بين الدوائر، وهي في تصاعد، ولاحظ ان الفئة العمرية المقبلة على الانتخاب هي فئة كبار السن مقابل ضعف اقبال الشباب .

ومن جانبه، اكد المكلف بالاعلام صلب الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات عبد الرحمان روابح، انه بالتوازي مع السير الطبيعي للعملية الانتخابية بجميع مراكز ومكاتب الاقتراع ، تولت الخلية المكلفة بقاعة العمليات المركزية بفضاء المركب الثقافي الشيخ ادريس بالمدينة، ضبط جميع الجراءات لتامين عمل فريق مركز التجميع بذات الفضاء .

ومن جهة اخرى، افاد ممثل شبكة “مراقبون” فتحي المستوري ان العملية الانتخابية تسير بنسق عادي ولم يتم رصد اي اشكال بشان جميع المراكز التي تم تجهيزها بكامل المواد الانتخابية والاطار البشري المسير لها.

يذكر ان الدائرة الانتخابية لولاية بنزرت تضم اجمالا 7 دوائر انتخابية، تمكن المترشح سامي السيد من الفوز بمقعد نيابي عن دائرة بنزرت الشمالية منذ الدور الاول بينما مر ببقية الدوائر الست، المترشحون ال12 الى الدور الثاني