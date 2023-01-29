هام/في صورة تساوي الأصوات بين مترشحّين إثنين: هكذا سيتم اختيار الفائز..

قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، “في صورة تساوي الأصوات بين مترشحين إثنين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، فإن الفوز يُمنح للأصغر سنا”.

ولاحظ المنصري خلال النقطة الاعلامية الثانية لمجلس الهيئة، لمواكبة سير العملية الانتخابية للدور الثاني لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن تساوي الأصوات بين مترشحين هي “فرضية صعبة”.

وحول كيفية سد الشغور بالنسبة إلى الدوائر في الخارج (7 مكاتب بالخارج)، أوضح الناطق باسم الهيئة الانتخابية، أنه “إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وبعد اجتماع البرلمان الجديد، سيتم الخروج من مرحلة المراسيم إلى مرحلة القوانين” وبالتالي سيكون مجلس نواب الشعب “سيّد نفسه” بخصوص كيفية سد الشغور في الدوائر المتبقية.