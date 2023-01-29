عاجل: النيابة العمومية تأذن بالإحتفاظ بـ3 أشخاص بشبهة توزيع أموال في محيط أحد مراكز الإقتراع

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة، بعد ظهر اليوم الأحد، بالإحتفاظ بثلاثة أشخاص بشبهة توزيع أموال على ناخبين في محيط أحد مراكز الإقتراع بمدينة قفصة، حسب ما ذكره مصدر بمنطقة الأمن الوطني.

وقال ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّه بعد إستشارة النيابة العمومية بقفصة، تقرّر الإحتفاظ بثلاثة أشخاص بشبهة توزيع اموال على ناخبين في محيط مركز الإقتراع الواقع بالمدرسة الإبتدائية عمر بن سليمان 2 بهدف التأثير عليهم من أجل التصويت لفائدة أحد المترشحين الإثنين بدائرة قفصة الجنوبية.

وكانت عناصر من منطقة الأمن الوطني بقفصة قد تفطّنت صباح اليوم الأحد، أثناء توليها تأمين محيط مركز الإقتراع بالمدرسة الإبتدائية عمر بن سليمان 2، لهؤلاء الأشخاص وهم بصدد توزيع أموال على ناخبين، لتقوم بإيقافهم ومن ثمة تحويلهم إلى منطقة الأمن للإستماع إليهم والتحرّي معهم حول هذه الشبهة.

وبيّن المصدر الأمني بأن النيابة العمومية قد أذنت كذلك بإحالة المُترشّح لعضوية مجلس النواب المعني في هذه القضية، غدا الإثنين، على وكيل الجمهورية في حالة تقديم.