مترشّح للإنتخابات يرمم منزلا ويقدّم مبالغ مالية للتصويت له..!

رصدت الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين شبهة توزيع عطايا على الناخبين في إحدى الدوائر الانتخابية بالجهة من قبل أحد المترشحين.

ووفق ما أفاد به رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين أمير ميزاوي في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام فان المشتبه به قد قام بترميم منزل لإحدى العائلات وقدّم مبالغا مالية لآخرين مقابل التصويت له.

هذا وتحولت الهيئة الفرعية على عين المكان وقامت بالمعاينة اللازمة لعملية الترميم والإستماع إلى الأشخاص الذين اعترفوا بتسلمهم للمبالغ المالية .

وأضاف الميزاوي أن هيئة الانتخابات ستقدم شكاية في الغرض للنيابة العمومية على معنى الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي، و سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.