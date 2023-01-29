عاجل: غلق مركزي اقتراع بسبب عملية تفتيش امنية بالكلاب المدربة..هيئة الانتخابات تكشف..

نفى عضو الهيئة الفرعية للانتخابات رضوان الفطناسي ما تم تداوله بشأن إخلاء مركزي الاقتراع ابو زمعة البلوي والصحابي بعد تولي وحدات امنية القيام بعملية تفتيش بواسطة الكلاب المدربة

وأكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان ما تم تداوله بخصوص غلق مركز الاقتراع بالقيروان عار من الصحة وان العملية الانتخابية متواصلة به الى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الاحد

واوضح ان ما قامت به الوحدات الامنية بالقيروان هي اجراءات امنية عادية وتندرج في اطار التوقي و حماية العملية الانتخابية.

و يأتي ذلك اثر رواج قيام 4 امنيين بالقيروان بإخلاء وغلق مركزي الاقتراع ابي زمعة البلوي والصحابي لتفتيشه بواسطة الكلاب المدربة.