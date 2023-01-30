المنظمة التونسية للتربية والأسرة تقرر ارسال قافلة تضامنية الى الشمال الغربي

قرّر المكتب الوطني للمنظمة التونسية للتربية والأسرة تنظيم قافلة تضامنية وطنية باتجاه الشمال الغربي، حسب ما أفادت به المنظمة عقب اجتماع مكتبها الوطني بدار الأسرة بالمنزه .

وأضافت المنظمة التونسية للتربية والأسرة أن قرار إرسال القافلة التضامنية الى اقليم الشمال الغربي يأتي في اطار موجة البرد التي تشهدها هذه الجهات وتسجيل معدلات قياسية في انخفاض درجات الحرارة وتهاطل الثلوج

ولفتت المنظمة الى أن اجتماع المكتب الوطني للمنظمة كان مناسبة للاطلاع على الأوضاع التعليمية والتنموية بالبلاد و ضبط نشاط المنظمة للفترة القادمة في مجالات العمل الاجتماعي .

و أشارت في هذا الصدد الى برمجة تنظيم دورة تكوينية لمديري المؤسسات التعليمية التابعة للمنظمة خلال شهر فيفري المقبل و مخيّم علمي/تربوي حول “المدرسة وأهداف الأمم المتحدة” وندوة فكرية التعريف بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتقوية القدرات

كما أقر مكتب المنظمة عقد اجتماع الهيئة الإدارية خلال شهر فيفري المقبل، ومنبر فكري في إطار “مركز الدراسات والاستشراف” الذي تمّ بعثه وإقراره في المؤتمر الخامس عشر مع تفعيل منتدى القادة الشبان