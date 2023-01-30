المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتلقى مطلبا لرفع الحصانة عن هذا المسؤول..

أفادت منظمة أنا يقظ أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تلقى مطلباً لرفع الحصانة عن رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي القاضي مكرم بنمنا بعد أن وجهت له تهمة “الاعتداء على الملك العمومي للمياه” (قضية مرسمة تحت العدد 72316 بناحية منزل بوزلفة)، حيث أن رئيس محكمة الناحية قرر تعيين جلسة بتاريخ 22 فيفري 2023، وطالبت منظمة أنا يقظ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء برفع الحصانة ليواجه القاضي مكرم بنمنا التهمة الموجهة له.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد قرر بتاريخ 11 نوفمبر 2022 تعيين القاضي العدلي مكرم بنمنا رئيساً للجنة الوطنية للصلح الجزائي.