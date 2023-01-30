الغاء أصوات هؤولاء المترشحين..وهذه التفاصيل..

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عقب مداولاته، الإثنين، على ضوء تقارير الهيأتين الفرعيتين ببنزرت وصفاقس 1، الإلغاء الجزئي للنتائج، التي تحصل عليها المترشح، سامي الطوجاني، عن دائرة سجنان-جومين-غزالة (ببنزرت) والإلغاء الكلي للنتائج، التي تحصل عليها المترشح، طارق المهدي، عن دائرة ساقية الداير (بصفاقس).

ووفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، مساء، الإثنين، بمناسبة الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، فقد قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتبار المخالفات، التي ارتكبها المترشح، سامي الطوجاني، عن دائرة سجنان-جومين-غزالة (ببنزرت) من قبيل الاخلالات الجسيمة، التّي كان لها تأثير جوهري وحاسم على نتائج الانتخابات بالدائرة المعنية، وخاصّة، على توزيع الأصوات، وصرحت تبعا لذلك بالإلغاء الجزئي للنتائج المتحصل عليها من قبل المترشح وعددها 1456 صوتا.

وورد بتقرير الهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت أن المترشح المعني ارتكب جملة من المخالفات والجرائم الانتخابية أثناء الحملة الانتخابية تراوحت بين احداث الفوضى والشغب وتعمد المساس بنزاهة الاقتراع داخل مراكز الاقتراع “2 مارس 1934 بسجنان” و”النشماية” و”بازينة” واستعمال الوسائل والموارد العمومية وتعمده هضم جانب أعوان مركز الاقتراع وأعوان المراقبة بالاضافة إلى خرقه الصمت الانتخابي والاخلال بمبدأ المساواة بين المترشحين من خلال بعض التدوينات على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي فايس بوك واستعماله علم الجمهورية في حملته الانتخابية.

وأوصت الهيئة الفرعية بالإلغاء الجزئي للنتائج، التّي تحصل عليها المترشح المعني بمراكز الاقتراع المذكورة حيث تحصل على مجموع 1456 صوتا.

وأضاف بوعسكر أن الهيئة قررت اعتبار المخالفات، التّي ارتكبها المترشح، طارق المهدي، عن دائرة ساقية الداير (بصفاقس)، من قبيل المخالفات الجسيمة، التي أثرت بشكل جوهري وحاسم على نتائج الانتخابات بالدائرة الانتخابية المعنية وخاصة على توزيع الأصوات وصرحت تبعا لذلك بالالغاء الكلي للنتائج المتحصل عليها من قبل المترشج وقدرها 3321 صوتا.

وقد ورد بتقرير الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس 1، أن المترشح المعني ارتكب جملة من المخالفات المالية أثناء الحملة الانتخابية ترتب عنها تجاوز السقف الجملي للانفاق الانتخابي بالدائرة المعنية، موصية بالإلغاء الكلي للنتائج المتحصل عليها من المترشح المعني بدائرة ساقية الداير.