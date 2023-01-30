بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة11): النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مباريات الجولة الحادية عشرة لمنافسات المجموعتين الاولى و الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاثنين :
الاثنين 30 جانفي 2023
المجموعة الاولى
ملعب اولمبي سوسة
النجم الساحلي 1 اصيل الجزيري(79)
الترجي الرياضي 2 انيس البدري(43) /غيث الوهابي(87)
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي صفر
النادي الصفاقسي صفر
ملعب حمده العواني بالقيروان -دون حضور الجمهور-
هلال الشابة 1 عزيز الشتوي (30)
الملعب التونسي صفر
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين 2 ماهر بولبيار (68) وامين عمار (90 ز5)
امل حمام سوسة صفر
المجموعة الثانية
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي 3 حمدي العبيدي (5) وزهير الذوادي(66 ض ج) وادم قرب (68)
اولمبيك سيدي بوزيد صفر
ملعب باجة
الاولمبي الباجي 1 كلوسيه اكبوزو (44)
اتحاد بن قردان 1 رفيق الكامرجي (45)
ملعب بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري 2 يوسوفو عومارو (27) وعبد الحكيم اموقران (90ز2)
مستقبل سليمان صفر
ملعب المتلوي
نجم المتلوي 3 رياض الفريوي (8) وبسام حجي (14و 27)
مستقبل الرجيش 2 فالدي (18) وبراني كابلا (37)