بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة11): النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مباريات الجولة الحادية عشرة لمنافسات المجموعتين الاولى و الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاثنين :

الاثنين 30 جانفي 2023

المجموعة الاولى

ملعب اولمبي سوسة

النجم الساحلي 1 اصيل الجزيري(79)

الترجي الرياضي 2 انيس البدري(43) /غيث الوهابي(87)

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي صفر

النادي الصفاقسي صفر

ملعب حمده العواني بالقيروان -دون حضور الجمهور-

هلال الشابة 1 عزيز الشتوي (30)

الملعب التونسي صفر

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين 2 ماهر بولبيار (68) وامين عمار (90 ز5)

امل حمام سوسة صفر

المجموعة الثانية

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي 3 حمدي العبيدي (5) وزهير الذوادي(66 ض ج) وادم قرب (68)

اولمبيك سيدي بوزيد صفر

ملعب باجة

الاولمبي الباجي 1 كلوسيه اكبوزو (44)

اتحاد بن قردان 1 رفيق الكامرجي (45)

ملعب بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري 2 يوسوفو عومارو (27) وعبد الحكيم اموقران (90ز2)

مستقبل سليمان صفر

ملعب المتلوي

نجم المتلوي 3 رياض الفريوي (8) وبسام حجي (14و 27)

مستقبل الرجيش 2 فالدي (18) وبراني كابلا (37)