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تحوير جزئي على الحكومة وتعيين وزيرين للتربية و الفلاحة

2023/01/30 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الاثنين، إجراء تحوير جزئي على الحكومة عيّن بمقتضاه، محمد علي البوغديري، وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا، لمحمود إلياس حمزة، وفق ما جاء في بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية.
ويعد هذا التحوير الوزاري وتعيين البوغديري وبلعاتي الثاني من نوعه بعد إنهاء رئيس الدولة لمهام وزيرة التجارة السابقة، فضيلة الرابحي، في 7 جانفي 2023، وهي أوّل تغيير يتم إدخاله على الحكومة منذ الإعلان عن تركيبتها في أكتوبر 2021

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