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أول تعليق لسعيد على نسبة المشاركة في التشريعية وعزوف التونسيين..

2023/01/31 الأولى, المصدر, سياسة

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه مساء أمس الاثنين، برئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر الحكومة بالقصبة، أنّ نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع خلال الدورة الثانيّة للانتخابات التشريعيّة يجب أن تُقرأ بشكل مختلف.

وبين سعيد أنّ 90 بالمائة من التونسيين لم يُشاركوا في التصويت، لأنّ البرلمان لم يعد يعني شيئا لهم، حسب تعبيره.

وأكد رئيس الجمهورية على أنّ أهم شيء هو “احترام كلّ المواعيد”، قائلا: “حتّى لو كانت المواعيد في بعض الأحيان غير مناسبة.. بالنسبة للاستفتاء كان ثالث يوم عطلة، ومع ذلك احترمنا المواعيد، وتمّت الدورة الأولى، ثمّ بعد ذلك الدورة الثانيّة” حسب قوله.

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