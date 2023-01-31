افشال 7 محاولات لتجاوز الحدود البحرية خلسة في الليلة الفاصلة بين 29 و30 جانفي

تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 29 و 30 جانفي 2023 دورية تابعة لمركز الحرس البحري بملولش التابع لمنطقة الحرس البحري بالمهدية إقليم الحرس البحري بالوسط من ضبط 53 شخصا من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء بعد أن شاركوا في عملية إبحار خلسة .

ووفق بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم ادارة الحرس الوطني، الثلاثاء، وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

كما تمكنت الوحدات البحرية بمنطقتي صفاقس والمهدية باقليم الحرس البحري بالوسط في الليلة الفاصلة بين 29 و 30 جانفي 2023 من إحباط 6 عمليات هجرة غير نظامية بسواحل مرجع النظر.

وضبطت الوحدات العائمة 199 شخصا من جنسيات جنوب الصحراء، جار التحري معهم.

وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني، وفق بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسمها، مواصلتها حماية الحدود من التسللات، ووضعت الرقم الأخضر 194 الخاص بقاعات العمليات البحرية على ذمة المواطنين للإعلام عن عمليات الهجرة غير النظامية ومعاضدة مجهود الدولة في التصدي للمتاجرين بقوارب الموت.