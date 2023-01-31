الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام مباريات الجولة 12

في ما يلي حكام مباريات الجولة 12 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يوم الخميس انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال :

الخميس 2 فيفري 2023

المجموعة الأولى

في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي – النجم الساحلي

الحكم: مجدي بالحاج علي

في ملعب حمام سوسة المعشب

أمل حمام سوسة – الهلال الشابي

الحكم: نعيم حسني

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي – لتحاد تطاوين

الحكم: الصادق السالمي

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي – النادي البنزرتي

الحكم: أشرف الحركاتي

المجموعة الثانية

في ملعب سليمان البلدي

مستقبل سليمان – النجم المتلوي

الحكم: وليد الجريدي

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مستقبل الرجيش – الأولمبي الباجي

الحكم: محمود قصيعة

في ملعب سيدي بوزيد المعشب

أولمبيك سيدي بوزيد – الاتحاد المنستيري

الحكم: جلال السحباني

في ملعب بن قردان

اتحاد بنقردان – النادي الافريقي

الحكم: أمير لوصيف