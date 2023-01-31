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الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام مباريات الجولة 12

2023/01/31 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

في ما يلي حكام مباريات الجولة 12 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يوم الخميس انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال :

الخميس 2 فيفري 2023
المجموعة الأولى
في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي – النجم الساحلي
الحكم: مجدي بالحاج علي

في ملعب حمام سوسة المعشب
أمل حمام سوسة – الهلال الشابي
الحكم: نعيم حسني

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – لتحاد تطاوين
الحكم: الصادق السالمي

في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي – النادي البنزرتي
الحكم: أشرف الحركاتي

المجموعة الثانية
في ملعب سليمان البلدي
مستقبل سليمان – النجم المتلوي
الحكم: وليد الجريدي

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مستقبل الرجيش – الأولمبي الباجي
الحكم: محمود قصيعة

في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد – الاتحاد المنستيري
الحكم: جلال السحباني

في ملعب بن قردان
اتحاد بنقردان – النادي الافريقي
الحكم: أمير لوصيف

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