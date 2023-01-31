الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام مباريات الجولة 12

في ما يلي حكام مباريات الجولة 12 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يوم الخميس انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال :
الخميس 2 فيفري 2023
المجموعة الأولى
في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي – النجم الساحلي
الحكم: مجدي بالحاج علي
في ملعب حمام سوسة المعشب
أمل حمام سوسة – الهلال الشابي
الحكم: نعيم حسني
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – لتحاد تطاوين
الحكم: الصادق السالمي
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي – النادي البنزرتي
الحكم: أشرف الحركاتي
المجموعة الثانية
في ملعب سليمان البلدي
مستقبل سليمان – النجم المتلوي
الحكم: وليد الجريدي
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مستقبل الرجيش – الأولمبي الباجي
الحكم: محمود قصيعة
في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد – الاتحاد المنستيري
الحكم: جلال السحباني
في ملعب بن قردان
اتحاد بنقردان – النادي الافريقي
الحكم: أمير لوصيف