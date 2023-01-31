تفاصيل إيقاف 2 عناصر تكفيرية مفتش عنهما وصادر في شأنهما أحكام سجنية..

تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسبيطلة اقليم القصرين مطلع يوم 30 جانفي 2023 بعد جملة من المداهمات تحت إشراف مباشر من النيابة العمومية وسد عدة منافذ على عنصرين تكفيريين تعمدا أسلوب التخفي والتضليل للفرار من العدالة من الاطاحة بهما.

هذا ويبلغ الأشقاء من العمر 30 و 31 سنة ومفتش عنهما لفائدة المحكمة الإبتدائية بتونس 1 من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليهما ب 4 و 6 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل.

تم الاحتفاظ بهما مع اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.

هذا وتواصل الإدارة العامة للحرس الوطني حربها على الارهاب وتضييقها على العناصر المتطرفةوالفارة من تتبعات العدالة والوحدات الأمنية.