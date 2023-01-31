“من قبيلة قيس سعيد”: فوزي عبد الرحمان يكشف كواليس تعيين وزير التربية الجديد..#خبر_عاجل

قال الناشط السياسي المستقلّ ووزير التشغيل الأسبق فوزي عبد الرحمان، أن الصدام بين رئاسة الدولة والاتحاد العام التونسي للشغل أصبح معلنا وخاصة من خلال اهتمام الحكومة بارساء التعددية النقابية بالتزامن مع ظرف الصراع الحالي وفق تعبيره.

وبين عبد الرحمان في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام اليوم الثلاثاء أن هذا الصدام يترجمه أيضا تسمية محمد علي البوغديري وزيرا للتربية وهو الذي في خلاف مع الاتحاد العام التونسي للشغل ويرفض القيادة الحالية بالاتحاد ويعارض كل من مؤتمر سوسة وقرار تمديد الفصل 20 للاتحاد.

واشار في ذات السياق الى ان الاخير يعتبر ايضا من مناصري قيس سعيد منذ البداية مردفا بالقول إنه “من قبيلة قيس سعيّد” وفق تعبيره.