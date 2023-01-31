نيمار يغيب عن رحلة سان جيرمان المتعثر لمواجهة مونبلييه



أعلن باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء إصابة نيمار بإجهاد عضلي ليغيب عن رحلة الفريق لمواجهة مونبلييه في البطولة الفرنسية لكرة القدم غدا الأربعاء.

وحصد باريس سان جيرمان 48 نقطة من 20 مباراة وتقلص فارق الصدارة لصالحه إلى ثلاث نقاط فقط عن لانس صاحب المركز الثاني.

وبدأ فريق المدرب كريستوف غالتييه عام 2023 بشكل مهتز بعدما خسر آخر مباراتين خارج ملعبه ضد لانس وستاد رين وقبل التعادل 1-1 على ملعبه مع ستاد رانس يوم الأحد الماضي.

ويستضيف سان جيرمان منافسه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر لرابطة أبطال أوروبا يوم 14 فيفري.

وقال غالتييه في مؤتمر صحفي اليوم “لقد تحدثت للاعبين، نحتاج لاستعادة الأداء لكن هناك أوقات في الموسم تكون الأمور أكثر صعوبة”.

وسيغيب عن باريس سان جيرمان لاعب الوسط ماركو فيراتي للإيقاف بعد طرده عقب 14 دقيقة من مشاركته كبديل في الشوط الثاني من مباراة الأحد.

وشارك كيليان مبابي ونيمار وليونيل ميسي معا لأول مرة هذا العام ضد رانس لكن نادرا ما كان هذا الثلاثي يدافع لينقسم الفريق نصفين وكان ضعيفا في الدفاع.

وقال غالتييه “لدينا ثلاثة لاعبين موهوبين بشكل رائع في الهجوم واللعب دون أحدهم من أجل التوازن أكثر سيكون خطأ. لعبنا بصلابة وتماسك بوجود الثلاثة معا من قبل، ومع ذلك لا يمكننا أن نشعر بالرضا عن مباراة رانس”.