بورصة تونس تنهي مداولات الثلاثاء على منحى سلبي

أقفلت بورصة تونس حصة، الثلاثاء، على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 5ر0 بالمائة عند مستوى 3ر8277 نقطة وسط حجم تداول جملي بقيمة 7 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم ” سليكوم” قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 5ر4 بالمائة (280ر3 د)، متبوعا بسهم” المغازة العامة” الذي تطور بنسبة 9ر3 بالمائة (010ر11د).

وفي المقابل، تراجع سهم ” سرفكوم” بنسبة 6ر3 بالمائة (270ر0د)، كما تراجع سهم شركة صنع المشروبات بتونس بنسبة 7ر2 بالمائة (200ر14د)

واستأثر سهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة بأكبر حجم تداول خلال الحصة بقيمة 4ر4 مليون دينار ما يعادل 63 بالمائة من الحجم الجملي للمداولات وحقق السهم 4 عمليات تبادل كتل خلال الحصة.