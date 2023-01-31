صوروا عملية تعذيبه: اختطاف طالب غيني ومطالبة عائلته بدفع فدية..

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدليّة بباب بحر مساء اليوم الثلاثاء، من تحرير طالب غيني تمّ اختطافه ليلة أمس واحتجازه داخل منزل بجهة الكرم ومطالبة عائلته بفدية مالية مقابل إخلاء سبيله.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأنّ منطلق البحث كان إثر تقدّم شقيقة الطالب الغيني لدى الشرطة العدليّة بباب بحر مفيدة بتعرّض شقيقها للاختطاف والاحتجاز من طرف شبان يحملون جنسيات دول أفريقية جنوب الصحراء وإرسال مقاطع فيديو إلى عائلته توثّق عملية احتجازه وتعذيبه.

وحسب المعطيات القضية التي أوردتها موزاييك فقد تولّى المحققون استدراج أحد الخاطفين بالاستعانة بشقيقة الرهينة وذلك بإيهامه بالاستجابة لطلب الفدية المالية وهو ما مكّن أعوان الأمن من تحديد مكان تواجده وإيقافه، ليتم لاحقا تنفيذ سلسلة من المداهمات لمنازل بجهة الكرم إلى أن تمّ العثور داخل أحدها على الرهينة المختطف وتحريره وإلقاء القبض على عنصر ثان من الخاطفين فيما تحصّن عنصر آخر بالفرار.

وتتواصل الأبحاث حثيثة على صعيد الشرطة العدلية بباب بحر للكشف عن مزيد من ملابسات عملية الاختطاف وتم حجز مجموعة من السكاكين والسيوف تمّ استعمالها في اختطاف الرهينة وتعذيبه.