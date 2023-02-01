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هام: أحكام استثنائية لترسيم هؤولاء الأعوان والعملة..

2023/02/01 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

من المنتظر أن يتم، وبصفة إستثنائية، ترسيم الأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، عن طريق إجراء امتحانات مهنية وبالملفات واختبارات مهنية بحسب الأمر الرئاسي عدد 54 الصادر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة بتاريخ، الثلاثاء 31 جانفي 2023.
ويشير الفصل الثاني من الامر الرئاسي إلى أنّه سيتم ترسيم الأعوان الوقتيين، والذين قضوا سنة على الأقل، عن طريق امتحان مهني بالملفات أمّا العملة الوقتيون فسيخضعون لاختبار مهني للترسيم بالنسبة للعملة أصناف 1 و2 و3 في حين يتم ترسيم العملة أصناف 4 و5 و6 و7 عن طريق امتحان مهني.
وحدد الفصل الخامس من الامر تاريخ 31 جويلية 2023ل كآخر أجل لختم الترشحات للاختبارات والامتحانات المهنية والترسيم.

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