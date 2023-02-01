هام: اليوم..انطلاق “الصولد الشتوي”..

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2023/02/01 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

ينطلق اليوم الاربعاء 1 فيفري 2023 موسم التخفيضات للفترة الشتوية ويتواصل على امتداد ستة اسابيع .

وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد دعت التجار إلى الانخراط بكثافة في هذه التظاهرة التجارية والاستهلاكية الهامة لدفع الحركية الاقتصادية ودعم القدرة الشرائية للمستهلك.

كما شددت على ضرورة الالتزام بالتراتيب القانونية خاصة على مستوى إيداع التصاريح واحترام نسبة التخفيض الدنيا المحددة بــ 20 بالمائة والتأشير الثنائي للأسعار وإعلام المستهلك بكل المعطيات التي تضمن شفافية هذه العملية وتمكنه من ممارسة حقه في الاختيار.

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