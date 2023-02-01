الاتحاد المنستيري يتعاقد مع اللاعب منذر القاسمي



أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري التعاقد مع اللاعب منذر القاسمي قادما من نادي الحسين الأردني.

ويشغل منذر القاسمي صاحب الـ 31 عاما خطة متوسط ميدان دفاعي.

وتقمص منذر القاسمي أزياء عدة فرق تونسية على غرار أولمبيك سيدي بوزيد والترجي الرياضي والنادي الافريقي والملعب القابسي واتحاد بن قردان.

كما خاض بعض التجارب الاحترافية خارج حدود الوطن مع الخليج السعودي ونادي الحسين الأردني.

ويحتل الاتحاد الرياضي المنستيري صدارة المجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برصيد 25 نقطة.

وسيتحول الاتحاد الرياضي المنستيري غدا الخميس الى سيدي بوزيد لملاقاة أولمبيك المكان ضمن مباريات الجولة 12.