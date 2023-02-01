تقرير دولي يحذر من انهيار السلطة الفلسطينية بسبب الصراع على خلافة عباس..

حذر تقرير دولي اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023 من أن معركة خلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس البالغ من العمر 87 عاما قد تتسبب بـ”احتجاجات شعبية وقمع وعنف، وربما انهيار السلطة الفلسطينية”.

ونُشر تقرير مجموعة الأزمات الدولية ومقرها في بروكسل غداة مباحثات ضمت الثلاثاء في رام الله بالضفة الغربية المحتلة عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي طالب الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بخفض التصعيد.

وتسري في الشارع الفلسطيني تكهنات حول هوية خليفة عباس الذي ترأس السلطة في 2005 لولاية كان يفترض أن تنتهي في 2009.

واعتبر التقرير أن إجراء “انتخابات وفق أسس قانونية” هو أفضل سيناريو لكن يبقى هذا الاحتمال “الأقل ترجيحا”.

وبعد وفاة ياسر عرفات في أواخر 2004، ترأس عباس حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وانتخب في كانون الثاني/يناير 2005 رئيسا للسلطة الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن عباس “أفرغ المؤسسات والآليات الفلسطينية من مهامها فيما هي مخولة اتخاذ قرار بشأن من سيخلفه”، لذا أصبح “من غير الواضح من سيخلفه وبأي طريقة سيتم ذلك”.

ولم يتوجه الفلسطينيون إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية منذ 2005 أي منذ ترأس عباس السلطة.

وأورد التقرير اسمي مسؤولين فلسطينيين مرشحين محتملين لخلافة عباس هما وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج.

ورغم تمتع الرجلين بثقل كبير في السلطة الفلسطينية وقدرتهما على العمل مع المجتمع الدولي، إلا أن التقرير أشار إلى عدم تمتعهما بشعبية كافية في صفوف الفلسطينيين.

وذكر التقرير أيضا كلا من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب ورئيس جهاز الأمن الوقائي السابق محمد دحلان الذي انتقل للإقامة في الإمارات منذ خلافه مع عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية.

ورأى التقرير أن لكل “من هؤلاء شبكة علاقات خاصة” ومع ذلك رأى أن أيا منهم لا “يستطيع العمل بمفرده”.

أ.ف.ب