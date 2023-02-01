

نظّمت الشركة الوطنية لتوزيع البترول، صباح اليوم الأربعاء، بفضاء حديقة الفنون وسط مدينة بنزرت خيمة تحسيسية حول مخاطر الاستغلال غير الآمن لقوارير الغاز المنزلي، وذلك تحت اشراف اطارات مختصة وخبراء من الشركة.

وقال مدير مؤسسة “عجيل” ببنزرت، صالح البرقاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن هذه المبادرة تندرج ضمن الأنشطة التوعوية والتحسيسية وأيضا الاجتماعية التي دأبت عليها المؤسسة في اطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه المواطنين.

وأبرز أن هذه الخيمة تهدف إلى التعريف بكيفية الاستعمال الامن لقوارير الغاز المنزلي، ولاسيما كيفية استعمال منظم تدفق الغاز أو ما يعرف تقنيا بـالـ”الكانون” الحديدي مع القوارير الصغيرة ذات سعة 6 كلغ في باعتبارها من قوارير الغاز المنزلي الاكثر مبيعا وانتشارا بحهة بنزرت، وضرورة اقتناء “الكانون ” الاصلي وذو المواصفات الفنية عالية الجودة والسلامة والابتعاد عن شراء الجهاز “المقلد” الذي يباع في المسالك الموازية.

وتهدف الخيمة أيضا إلى التعريف بكيفية استعمال القارورة ذات سعة 13كلغ، وذلك عقب تكرّر بعض الحوادث المنزلية القاتلة وما خلّفته من مآس في صفوف بعض العائلات بسبب استعمال تجهيزات ليست ذات جودة عالية، وعدم صيانة الشبكات وأجهزة الاستحمام والتجهيزات بصفة عامة، وفق ذات المصدر.

ودعا البرقاوي المواطنين بالمناسبة إلى اليقظة والانتباه أكثر بشأن كيفية استعمال الغاز المنزلي، والحرص خاصة على الصيانة الدورية للتجهيزات والتهوئة وغيرها من إجراءات السلامة والتأمين العام.

هذا وشهدت فعاليات الخيمة التحسيسية إقبالا كبيرا من المواطنين، وتضمنت تقديم عروض مصوّرة وأيضا ميدانية حول الاستعمال الآمن لقوارير الغاز المنزلي من قبل خبراء المؤسسة، وتقديم نصائح عملية في الاسعافات الاولية في حال حدوث اي تسرب للغاز او اي اشكال طارئ، وذلك بالتعاون مع خبراء السلامة بالمؤسسة والتنسيق مع مصالح الحماية المدنية ببنزرت والفرق المتطوعة التابعة لها.