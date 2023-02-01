عاجل/بعد ايقاف أحد نقابييه: اتحاد الشغل يصدر بلاغ هام..

عبر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، المجتمع اليوم 1 فيفري 2023 بصفة طارئة برئاسة الأمين العام نورالدين الطبوبي، وبعد تدارسه لعملية “اعتقال” أنيس الكعبي الكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة مساء الثلاثاء 31 جانفي 2023 من طرف قوّات أمنية من مقرّ إقامته، عن تنديده بعمليّة الإيقاف التي اعتبر أنها تمثّل ضربا للعمل النقابي وانتهاكا للحقوق النقابية وخرقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الاضراب.

وأكد المكتب التنفيذي في بيان صادر اليوم، رفضهم المطلق لما رافق عملية الاعتقال التي خلقت حالة من الذعر والهلع والآثار السلبية على أفراد عائلة النقابي انيس الكعبي وتحميلهم المسؤولية الكاملة للتداعيات وما سينجرّ عنه إلى الجهات المسؤولة عن ذلك.

وأضاف البيان أنّ الاضراب تمّ بناء على برقيّة قانونية مثلما تنصّ على ذلك الفصول الواردة بمجلّة الشغل، محذرا من عملية استهداف الحقوق والحريات النقابية خاصّة وأنّ عملية الإيقاف تمّت مباشرة بعد خطاب رئيس الجمهورية بثكنة العوينة الذي تضمّن تحريضا ضدّ حرية العمل النقابي والحقّ في الاحتجاجات السلمية.

ودعا الاتحاد إلى إطلاق سراح أنيس الكعبي فورا وتحميل السلطة التنفيذية التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الممارسات وتنبّؤ بتواصل الاعتداءات على الحريات العامة والفردية وخاصّة حرية العمل النقابي.

كما أشار اليبان الى أن المكتب التنفيذي الوطني يعتبر أنّ ما حدث هو مواصلة لما يتعرّض له الاتحاد منذ مدّة من محاولات التشويه والتجييش ضدّه للحيلولة دون ان تلعب منظمة حشّاد دورها التاريخي من اجل إنقاذ تونس من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها.

كما يدعو النقابيات والنقابيين وكافة الهياكل جهويّا وقطاعيا إلى التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية بكلّ الأشكال النضالية المشروعة.