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أهم الظواهر الجوية وكميات الأمطار المسجلة خلال الــ24 ساعة الأخيرة

2023/02/01 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تميزت الــ24 ساعة الفارطة بهبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم /س : 68 بنابل و65 بطبرقة و61 ببرج العامري و58 بمقرن و54 ببنزرت كما تم وفق بلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي، تسجيل ظهور الجليدة بالقصرين وفيما يلي أهم كميات الأمطار خلال الــ24 ساعة الفارطة بحساب المليميتر
/تونس
تونس قرطاج 1
/نابل
قليبية 2
/جندوبة
فرنانة4، بني مطير 12، سد بوهرتمة 2، طبرقة5،عين دراهم 15 ،بوسالم وجندوبة 1 ,سد بربرة2، بلطة بوعوان 6
/باجة
تيبار2، سد كساب 4 ، سد سيدي سالم 1 ، باجة المحطة 4 ، نفزة 5، مجاز الباب و باجة الجنوبية 1
/الكاف
ساقية سيدي يوسف والسرس 1
/بن عروس
رادس وحمام الأنف 3بومهل 1 ومقرين 4 بئر الباي 5
/بنزرت
تينجة وراس الجبل 2 ، أوتيك وغار الملح وسيدي أحمد وماطر ومنزل بورقيبة وغزالة 1 ، جومين 10 وسجنان 3 /منوبة

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