اضراب جديد لأعوان شركة تونس للطرقات السريعة..#خبر_عاجل

أكّد الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية لشركة تونس للطرقات السيارة شكري جرار إثر لقائهم بالامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اقرار اضراب عام في القطاع بثلاثة ايام في كامل الطرقات السيارة ابتداء من يوم الاحد 12 فيفري الجاري.

وأضاف في تصريح لموزاييك أنه سيقع تنفيذ وقفات احتجاجية في كل الاقاليم وأمام وزارة التجهيز وكذلك عقد هيئة ادارية وطنية.

وفي سياق متصل، كشف جرار انه تم التمديد اليوم في الاحتفاظ بكاتب عام النقابة الاساسية للشركة تونس للطرقات السيارة انيس الكعبي بعد الاستماع إليه.