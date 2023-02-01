متابعة/اختطاف طالب وتعذيبه: تفاصيل ومعطيات جديدة عن الجريمة..

تمكن أعوان منطقة الأمن الوطني بباب بحر من الإطاحة بثلاثة شبان من جنسيات إفريقية قاموا باختطاف شاب وتعذيبه والاعتداء عليه بواسطة آلات حادة، وطالبوا شقيقته بفدية قدرها 2700 دينار لإخلاء سبيله.

وحسب ما اوردته الصفحة الإدارة العامّة للأمن الوطني الجمهورية التّونسية بفيسبوك حول تفاصيل الحادثة ، فقد تقدّمت فتاة من جنسية إفريقية إلى منطقة الأمن الوطني بباب بحر قصد الإعلام عن تعرض شقيقها إلى الإختطاف من قبل مجموعة من المنحرفين تعمّدوا إرسالها صور ومقاطع فيديو لأخاها مكبّلا ويحمل آثار عنف وحرق بأعقاب سجائر بكامل أنحاء جسمه تحت طائلة التهديد بأسلحة بيضاء كبيرة الحجم في مطالبة لفدية قدرها 2700 دينار لإخلاء سبيله.

وتم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، بعد جملة من التحريات الميدانية أمكن التعريف بمكانهم بجهة 5 ديسمبر الكرم الغربي، ليقع نصب كمين محكم للمظنون فيهم بعد التنسيق مع النيابة العمومية والقبض على شخصين من جنسية إحدى الدول الإفريقية أين عُثر على المتضرر يحمل آثار عنف وجروح وحرق بأماكن متفرقة من جسده.

هذا وأفاد المتضرر أنه تم إختطافه خلال تواجده بالعاصمة من قبل 03 أشخاص وإصعاده بالقوة على متن سيارة خاصة ونقله إلى جهة الكرم الغربي.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بالمظنون فيهما من أجل “تكوين وفاق إجرامي وتحويل وجهة شخص واحتجازه دون موجب قانوني والإبتزاز والإعتداء بالعنف بواسطة آلة حادة والحرق” وإدارج مشاركهم بالتفتيش (تم التعريف به) والأبحاث متواصلة.