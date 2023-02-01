المحكمة الإداريّة تتلقى طعون في نتائج الدور الثاني للتشريعية..وهذا عددها..#خبر_عاجل

أفاد رئيس وحدة الإتّصال والإعلام بالمحكمة الإداريّة فيصل بوقرّة بأنّ المحكمة تلقّت اليوم الاربعاء وإلى حدود السّاعة الخامسة والنصف مساء 3 طعون في إطار نزاع النّتائج الأوّليّة للدّورة الثّانية للانتخابات التّشريعيّة.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه تمّ تعيين جلستي مرافعة في الغرض أمام الدّوائر الاستئنافيّة بتاريخ يومي الخميس والجمعة 2 و3 فيفري 2023 مؤكّدا في الآن نفسه أنّ تلقّي الطّعون وتعهّد الدّوائر الاستئنافية بملفّات القضايا يتواصل طبقا للصّيغ وال?جال والإجراءات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

ويشار إلى أنّه ووفقا لمقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء تُعقد جلسات المرافعة بخصوص طعون الطّور الأوّل من التّقاضي في غضون ثلاثة أيّام من ترسيم العرائض، ويكون التّصريح بمنطوق الأحكام الصّادرة بشأنها في غضون خمسة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة، على أن تُعلم المحكمة الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ التّصريح به.

يذكر أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم 30 جانفي المنقضي عن النتائج الأوّلية للدور الثاني لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب التي جرت يوم 29 جانفي 2023.

كما أنّ الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات سيكون في أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس 2023 وذلك إثر انقضاء كافة الطعون والبتّ فيها من قبل المحكمة الإدارية وفق تصريح لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر.