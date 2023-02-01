هام: بشرى للتونسبين الراغبين في الهجرة الى أوروبا..

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2023/02/01 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

قدم سفير الإتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنار والوفد المرافق له اليوم الإربعاء، لدى استقباله من قبل وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، المبادرة الجديدة للاتحاد الأوروبي والمتعلقة ب”الشراكة من أجل الكفاءات” بهدف مزيد تطوير التعاون في مجال تنقل اليد العاملة التونسية في المجال الأوروبي والهجرة المنظمة والهجرة الدائرية في اتجاه تلبية حاجيات سوق الشغل الدولية من الكفاءات التونسية.

واتفقا الجانبان، حسب بلاغ للوزارة اليوم، على العمل من أجل تفعيل المبادرة الجديدة للاتحاد الأوروبي “الشراكة من أجل الكفاءات” وتشريك كافة الأطراف المتدخلة في المجال بهدف تحديد مكونات هذه المبادرة من حيث الأهداف المرجوة والنتائج المرتقبة والقطاعات والمهن المستهدفة.

كما تناول اللقاء متابعة تنفيذ مكونات مشاريع التعاون المشتركة في مجالات التشغيل والمبادرة الخاصة والتكوين المهني وبحث مجالات تعاون وشراكة جديدة في مجال تنظيم عمليات تنقل الكفاءات واليد العاملة التونسية في سوق الشغل الدولية.

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