بورصة تونس تقفل حصة الأربعاء في الخانة الحمراء

أقفلت بورصة تونس تبادلات حصة الأربعاء في الخانة الحمراء، وتراجع بذلك مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 45ر0 بالمائة وسط حجم مبادلات ضئيل لم يتجاوز 5ر2 مليون دينار (م د)، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”

واعتلى سهم شركة “الكتروستار” قائمة الارتفاعات للحصة وتحسن سعره بنسبة 9ر3 بالمائة بنحو 530ر0 دينار (د) للسهم الواحد وسط تبادل ضعيف بقيمة ألف دينار

وتحسن سعر سهم شركة “لاندور” بنسبة 9ر2 بالمائة (980ر5 د) وسط حجم تبادل بلغ 17 ألف دينار

وتقلص، في المقابل، سهم حنبعل للايجار المالي بنسبة 4ر4 بالمائة (300ر4 د) وسط حجم تبادل ناهز 7 آلاف دينار، تلاه سهم “بي هاش للايجار المالي” الذي تكبد خسارة بنسبة 3ر3 بالمائة (070ر2 د)

واستقطب سهم بنك تونس العربي الدولي اهتمام المستثمرين خلال الحصة ليستحوذ على تبادلات بقيمة 491 ألف دينار، في حين انخفض سعره بنسبة 96ر0 بالمائة (840ر97 د