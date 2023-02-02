عاجل: الزيادة في سعر الطماطم المعلبة..!

كشف عضو الجامعة الوطنية للطماطم عادل عنطيط اليوم الخميس 2 فيفري 2023 أن مصنّعي الطماطم المعلبة يُطالبون بالترفيع في أسعارها التي قد تصل الى 5 دنانير.

وأضاف عنطيط ان الفلاح أيضا يرغب في الزيادة مشيرا الى ان “كلفة كلغ من الطماطم لدى الفلاح تتراوح بين 290 و 300 مليم، ويبيعها للصناعي بـ220 مليم”.

وأوضح المتحدّث ان الفلاح لم يعد يرغب في زراعة الطماطم لانها تستوجب كميات كبيرة من الماء في ظل الجفاف الذي تعيشه البلاد.

وبين المتحدث في تصريح لإذاعة “شمس اف ام”، ان سعر الكلغ من الطماطم المعلّبة يتراوح حاليا بين 3800 مليم و4500 ملّيم.

وشدّد المتحدّث انه لا يمكن الترفيع حاليا في الطماطم المعلبة، لان الكميات الموجودة حاليا بالسوق هي من انتاج سنتي 2012 و2022، اي فترة توفر الطماطم وعدم ارتفاع كلفتها.