بطولة فرنسا : باريس سان جيرمان يعزز صدارته بثلاثية في مرمى مونبلييه

فاز فريق باريس سان جيرمان في البطولة الفرنسية لكرة القدم على مضيفه مونبلييه بثلاثة أهداف مقابل هدف امس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

وسجل ثلاثية النادي الباريسي كل من فابيان رويز في الدقيقة (55) وليونيل ميسي في الدقيقة (72) وزاير إيمري في الدقيقة (92) بينما أحرز نورالدين أرنود هدف مونبلييه الوحيد في الدقيقة (89).

وبهذه النتيجة، يعود باريس سان جيرمان للانتصارات بعد خسارة وتعادل في الجولتين الماضيتين، ويرفع رصيده إلى (51) نقطة في صدارة الترتيب، بينما يتجمد رصيد مونبلييه عند (20) نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي الجولة ذاتها، قفز مرسيليا إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بفوزه على مضيفه نانت بهدفين دون رد. سجل هدفي مارسيليا جواو فيكتور لاعب نانت بالخطإ في مرمى فريقه في الدقيقة (57) والمغربي عزالدين أوناحي في الدقيقة (90).

ورفع مارسيليا رصيده إلى (46) نقطة، منتزعا المركز الثاني من لانس، فيما توقف نانت في المركز الثالث عشر برصيد (22) نقطة.

وفي بقية المباريات، حول ستاد ريمس تأخره بهدفين أمام لوريان إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتغلب تولوز على تروا بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز أجاكسيو على أنجيه بهدفين مقابل هدف، وتعادل ليل مع كيرمون فونت من دون أهداف، وفاز موناكو على أوكسير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ونيس على لانس بهدف دون رد،

ورين على ستراسبورغ بثلاثة أهداف دون مقابل.