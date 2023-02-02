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بايرن ميونيخ يتأهل لربع نهائي كاس المانيا بفوزه على ماينز برباعية نظيفة

2023/02/02 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

تأهل بايرن ميونيخ لربع نهائي كأس المانيا بفوزه الكبير علي مضيفه ماينز برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما امس الأربعاء علي ملعب ميوا ارينا في إطار الدور السادس عشر من الكأس.

وسجل رباعية البايرن كل من تشوبو موتينغ في الدقيقة 17 وجمال موسيالا بالدقيقة 30 وليروي ساني في الدقيقة 44 والفونسو ديفيز بالدقيقة 83، وتعرض اليكسندر هاك لاعب ماينز للطرد في الدقيقة 87.

ولحق بايرن في ربع النهائي بكل من لايبزيغ وشتوتغارت ويونيون برلين، ويستكمل دور السادس عشر الأسبوع المقبل، حيث يلعب ساندهاوزن مع فرايبورغ واينتراخت فرانكفورت امام درامشتات يوم الثلاثاء المقبل، ويواجه نورنبرغ نظيره فورتونا دوسلدروف وبوخوم امام بوروسيا دورتموند يوم الأربعاء القادم.

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