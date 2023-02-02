برشلونة يواصل انتصاراته بفوزه على ريال بيتيس ليعزز تصدره



حقق برشلونة انتصاره الرابع على التوالي ببطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم بفوزه 2-1 على مضيفه ريال بيتيس في مباراة مؤجلة امس الاربعاء ليعزز صدارته للمسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة من 19 مباراة متقدما بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد الذي خاض 18 مباراة ويستضيف بلنسية اليوم الخميس في مباراة مؤجلة أيضا. وتجمد رصيد ريال بيتيس عند 31 نقطة من 19 مباراة في المركز السادس.

ووضع البرازيلي رافينيا برشلونة المقدمة في الدقيقة 65 عندما تابع تمريرة عرضية من أليخاندرو بالدي ليضع الكرة بسهولة في الشباك من مدى قريب.

وعزز البولوني روبرت ليفاندوفسكي النتيجة قبل النهاية بعشر دقائق عندما تابع ضربة رأس من رونالد أراوخو ليطلق تسديدة في المرمى من مدى قريب لكن الفرنسي جول كوندي لاعب برشلونة سجل هدفا بالخطإ في مرماه في الدقيقة 85 ليقلص الفارق لصالح أصحاب الأرض.