متابعة/بعد الاستقالة الجماعية لأكثر من 80 مدير مدرسة: وزير التربية الجديد يتدخل..

التقى وزير التربية محمد علي البوغديري، مساء أمس أعضاء من نقابة التعليم الأساسي للمعلمين، حيث تم التطرق إلى قرار إعفاء مدير مدرسة النجاة بوادي الليل حسن حمدي، والاستقالة الجماعية لمديري مدارس منوبة.

وقد تم خلال اللقاء تدارس حيثيات الملف، ووعد الوزير بحل هذا الإشكال في غضون أيام، وفق ما أعلنته نقابة التعليم الأساسي للمعلمين، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وكان 87 مديرا من جملة 96 مديرا قدموا استقالتهم بولاية منوبة، على خلفية إقالة مدير مدرسة النجاة بوادي الليل، حسب ما أكده كاتب عام الفرع الجامعي للنقابة الاساسية للتعليم الأساسي بمنوبة سفيان الجعيدي.

وأوضح الجعيدي، للديوان أن المدير المعفى اجتهد وقام بتبليط ساحة المدرسة رفقة متطوع إلا أن وزارة التربية كافأته عبر إصدار قرار إقالته، على حدّ تعبيره.