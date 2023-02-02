مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنقليزية بالفوز على نوتنغهام فورست بثنائية



تأهل مانشستر يونايتد إلى المباراة النهائية من مسابقة كأس الرابطة الإنقليزية لكرة القدم بفوزه امس الأربعاء على ضيفه نوتنغهام فورست بهدفين دون رد في إياب الجولة نصف النهائية.

وسجل ثنائية اليونايتد كل من الفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة (73) والبرازيلي فريد في الدقيقة (76).

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد، ليضرب الفريق موعدا مع نيوكاسل يونايتد المتأهل على حساب ساوثهامبتون، في مباراة النهائي التي ستقام على ملعب ويمبلي في السادس والعشرين من فيفري الجاري بحسب إعلان سابق للاتحاد الإنقليزي لكرة القدم.