إبراهيم بودربالة رئيسا للبرلمان الجديد..!

قال عضو مبادرة لينتصر الشعب عثمان بالحاج عمر بأن المبادرة فازت بـ 39 مقعدا بالبرلمان القادم لافتا إلى أنها ستعقد ندوة صحفية يوم السبت 4 فيفري الجاري للإعلان عن أسمائهم

وقال بالحاج عمر، في تصريح لاذاعة ديوان أف أم، أنه لا شيء يمنع من انتخاب النائب بالبرلمان الجديد إبراهيم بودربالة رئيسا لمجلس نواب الشعب، حسب رأيه.

وعلّق عضو مبادرة لينتصر الشعب على تصريحات رئيس الدولة الأسبق المنصف المرزوقي التي دعا من خلالها إلى محاسبة قيس سعيد وكامل منظومة 25 جويلية، قائلا إن “المرزوقي عميل وباع الثورة التونسي وهو أول رئيس تونسي ارتمى في أحضان الخارج”.