بن عروس: إيداع 21 تصريحا للانخراط في موسم التخفيضات الشتوية

تلقّت الإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس 21 تصريحا للانخراط في موسم التخفيضات الشتوية الذي انطلق مطلع الشهر الحالي ويتواصل على امتداد 6 أسابيع.

وتوزّعت هذه التصاريح، التي تلقتها الإدارة، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ماهر الزواري، كاهية مدير بالإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس، بين محلات بيع الملابس الجاهزة (13 منخرطا)، ومحلات بيع الأحذية(6 منخرطين)، وفضائين لمساحات تجارية كبرى.

وتتراوح نسب التخفيض المقترحة بين 20 و50 بالمائة مع تفاوت في النسبة بين محل وآخر وبحسب نوعية البضاعة، حسب نفس المصدر.

وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أكدت، خلال اعلانها عن انطلاق موسم البيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي “الصولد” للفترة الشتوية، على ضرورة الالتزام بالتراتيب القانونية، خاصة على مستوى إيداع التصاريح، واحترام نسبة التخفيض الدنيا المحددة بــ 20 بالمائة، والتأشير الثنائي للأسعار، وإعلام المستهلك بكل المعطيات التي تضمن شفافية هذه العملية وتمكنه من ممارسة حقه في الاختيار.