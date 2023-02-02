مجلس الوزراء يصادق على مشاريع مراسيم واوامر

صادق مجلس الوزراء، المجتمع الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، على ثلاثة مشاريع مراسيم وثمانية مشاريع اوامر.

ووافق المجلس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح لإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 والمتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.

كما صادق على مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز صمود الأمن الغذائي ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية.

ومن بين مشاريع الاوامر التي تمت المصادقة عليها، مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وبسير عملها ومشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1904 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للهندسة الريفية والمياه والغابات ومشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3057 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 والمتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية وبضبط تنظيمه وطرق سيره.

وتمت المصادقة، ايضا، على مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1431 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 والمتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية وبضبط تنظيمه وطرق سيره و مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1903 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس وضبط مهامه.

وووافق المجلس،على مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بالقواعد العامة للجولان بالطرقات ومشروع أمر يتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية للنقل ومشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة النقل لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.