عاجل: هذا ما قررته الحكومة بخصوص ملف اذاعة شمس اف ام..

أفادت الكاتبة العامة للنقابة الأساسية بشمس أف أم نفيسة حسني في تدخل لها، أن وزيرة المالية أعلمتهم عقب لقائهم بها أنه تم تفعيل قرار إحالة إذاعة شمس أف أم على التسوية القضائية وتمرير الملف لوزارة العدل.

وأكدت الوزيرة أنه وفي إطار التسوية القضائية لن يتم مجددا قطع البث عن الإذاعة كما حصل يوم أمس.

وبخصوص مستحقات العاملين، بينت نفيسة حسني أن الوزيرة تعهدت بانطلاق تأمين هذه المستحقات بداية من الأسبوع المقبل، كما تعهدت بدعوة وزير تكنولوجيات الاتصال للتدخل من أجل إرجاع ذبذبات شمس أف أم في الجهات.

وتابعت نفيسة حسني أن العاملين في شمس أف أم ينتظرون التفاعل الإيجابي من رئاسة الجمهورية بما يضمن ديمومة المؤسسة.