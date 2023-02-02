منوبة: تحرك احتجاجي لأعوان وإطارات الصحة بالجهة

نفّذ أعوان وإطارات الصحة بولاية بمنوبة وأعضاء النقابات الاساسية بالجهة، صبيحة اليوم الخميس، بمقر الإدارة الجهوية للصحة، تحركا احتجاجيا بدعوة من الفرع الجامعي للصحة والاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة وبناء على قرار الجامعة العامة للصحة.

وأكد كاتب عام الفرع الجامعي للصحة، محمد بن عبد الله، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان المطالب الوطنية الصحية تعني ايضا جميع اعوان واطارات الصحة في منوبة وتشمل ترسيم الأعوان المتعاقدين والوقتيين، ومواصلة اللجان عملها لاستكمال صياغة القانون الأساسي في أقرب الآجال.

كما يطالب منظورو القطاع بإصدار باقي نتائج الترقيات لسنة 2022 لجميع الرتب، وإصدار منشور المناظرات للترقيات بعنوان السنة الحالية، مع ادماج العملة ضمن التنظيم الأساسي لاعوان الاسناد، وإصدار كل الأوامر المتفق عليها سابقا، وتسديد الشغورات وفتح باب الانتدابات وسد الشغورات الكبيرة في الموارد البشرية والتي تشمل معهد القصاب ومستشفى الرازي وباقي المؤسسات الصحية بالجهة، مع رفع العراقيل امام مجانية العلاج، وتحمل الوزارة لمسؤولياتها تجاه الاعوان واصولهم في الكفالة والمتقاعدين تطبيقا للاوامر والمناشير ذات العلاقة، ومراجعة منح العمل الاجتماعي وتأجير الأعياد.

وأشار كاتب عام الفرع الجامعي إلى أن النقائص والمشاغل الوطنية هي نفسها في الجهة، وان الاعوان والاطارات يتعايشون معها بشكل يومي، لكن يظل الاشكال في انغلاق افق الحوار مع الادارة ورفض الجلوس الى طاولة الحوار، وهو ما يزيد من الاحتقان وتوتر المناخ، وفق تعبيره.